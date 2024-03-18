«Сент-Луис» победил «Анахайм», Бучневич сделал ассистентский хет-трик

Павел Бучневич. Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» дома обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев сделал дубль Роберт Томас, по одному голу у Кевина Хейса и Джейка Нейборса. Российский форвард «Блюз» Павел Бучневич оформил ассистентский хет-трик.

У гостей дважды отличился Трой Терри, российский защитник «Дакс» Павел Минтюков сделал результативную передачу.

«Сент-Луис» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 75 очками в 68 матчах.

«Анахайм» идет на 14-й строчке с 49 очками в 68 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Анахайм» — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Голы: Терри — 18 (Минтюков, Лакомб), 13:41 — 0:1. Хэйс — 13 (Крюг, Болдюк), 34:56 — 1:1. Томас — 22 (бол., Бучневич, Фолк), 41:53 — 2:1. Нейберс — 22 (бол., Шенн, Бучневич), 46:12 — 3:1. Томас — 23 (бол., Бучневич, Фолк), 49:33 — 4:1. Терри — 19 (Киллорн, Карлссон), 59:52 — 4:2.

Вратари: Хофер — Достал (58:00 — 59:52).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 27 (9+10+8) — 28 (7+11+10).

Наши: Бучневич (20.23/3/-1), Торопченко (11.45/1/0) — Минтюков (16.33/3/0).

18 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

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