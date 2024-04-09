Арсенал примет Баварию, Реал — Манчестер Сити в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 9 апреля, состоятся первые 2 матча 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/24 . Мюнхенская Бавария будет гостить в Лондоне, где сыграет против Арсенала украинца Александра Зинченко, а мадридский Реал Андрея Лунина примет Манчестер Сити.

Расписание матчей 1/4 финала

22:00. Арсенал — Бавария

22:00. Реал Мадрид — Манчестер Сити

Ответные матчи состоятся 17 апреля.

Напомним, Реал свой последний матч провел еще 31 марта, поэтому «бланкос» имели в запасе 9 дней на подготовку к игре с МанСити, тогда как «мещане» предыдущий поединок провели только 6 апреля, а прежде играли еще и 3 апреля и 31 марта. Этой ситуацией ранее публично возмущался главный тренер английского клуба Жузеп Гвардиола.

Победители очерченных четвертьфинальных пар сойдутся между собой в 1/2 финала — 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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