Ландо Норрис: Борьба была проиграна заранее

Оба гонщика McLaren заработали очки в Сузуке, но сожалеют о нехватке скорости…

Ландо Норрис (5-й): «Сложная гонка. По сравнению с Ferrari, нам не хватало скорости. Всё вернулось назад – Red Bull, Ferrari и мы.

Обидно. Не очень приятно стартовать третьим, но откатываться назад. Есть ощущение, что борьба была проиграна заранее. Они всё делали лучше нас – проезжали больше кругов на одном комплекте шин и в лучшем темпе, эффективнее использовали стратегию. С этим трудно бороться.

Я сделал всё, что мог, финишировал позади двух лучших команд, но большего добиться не удалось.

Ferrari явно впереди. Мы ничего не меняли, нет причин, по которым мы могли выйти вперёд».

Оскар Пиастри (8-й): «Мы не на тех позициях, за которые я хотел бы бороться. Просто немного не повезло с шинами и не хватало скорости. Нужно немного разобраться с причинами.

Сегодняшний день показал, что нам есть, над чем поработать. Мы явно не дотягиваем до уровня Ferrari, нужно добиться от машины большей скорости.

Для меня самого это тоже был не самый лучший уик-энд. Нужно работать над собой, но ещё важнее сделать машину быстрее».

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