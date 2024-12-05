Сайнс: Победа в КК – лучший способ попрощаться с Ferrari

Карлос Сайнс готовится к финальной гонке в составе Ferrari. На пресс-конференции в Абу-Даби испанец рассказал, что хотел бы завершить сотрудничество со Скудерией победой в Кубке конструкторов, но отыграть 21 очко отставания от McLaren будет непросто.

Карлос Сайнс: «Думаю, нас ждёт очень эмоциональный и напряжённый уик-энд. Не только потому, что я ухожу из команды, но и потому, что мы продолжаем вести напряжённую борьбу за Кубок конструкторов. Для меня, в целом, год получился сложным, поскольку много событий происходило за кулисами. Но я доволен, как со всем разобрался, и к концу сезона подошёл в хорошей форме и в хорошем настроении. Я готов к продолжению борьбы.

Борьба впереди очень плотная. Я говорю не только про Ferrari и McLaren, но ещё и про Mercedes с Red Bull. Нас всех разделяет всего несколько десятых, и в зависимости от трассы, состава шин, погодных условий, одна из команд оказывается впереди. На прошлом этапе казалось, что преимущество у McLaren, но победил Макс Ферстаппен. Нам нужно дождаться тренировок, чтобы понять, кто сильнее в этот уик-энд.

Победа в Кубке конструкторов – лучший способ попрощаться с Ferrari. Команда была моим домом последние четыре года, я максимально выкладывался все эти годы, старался получать удовольствие от каждой минуты сотрудничества.

Скажу откровенно – выиграть Кубок конструкторов будет непросто, поскольку мы больше двадцати очков уступаем одной из самых быстрых машин. Для того, чтобы отыграть такое отставание, мы должны всё сделать идеально, и при этом рассчитывать, что соперники проведут не самый успешный уик-энд.

Как я сказал, отыграться будет трудно, но я и не такое видел в гонках. Так что мы в любом случае сделаем всё, что в наших силах».

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