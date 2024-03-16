Вассёр рассказал, почему выбрал Бермана, а не Шварцмана

В 2024 году у Ferrari три резервных гонщика – Антонио Джовинацци, Роберт Шварцман и Оливер Берман. В Джидде команде понадобилась замена Карлосу Сайнсу, и за руль вместо опытного Джовинацци или Шварцмана сел Берман. Руководитель Скудерии Фредерик Вассёр объяснил, с чем связан такой выбор.

«Я принял решение ещё зимой, – рассказал Вассёр в Джидде. – В прошлом году мне показалось немного глупым просить Антонио приезжать с нами на 22 или 24 гонки, учитывая, что он был параллельно задействован в нашей программе гонок на выносливость.

Участие в FIA WEC очень важно для Ferrari и требует огромных усилий, поэтому я не хотел просить Антонио или Роберта Шварцмана приезжать с нами в Джидду всего через неделю после их этапа в Катаре.

Мы решили, что на этапах, на которые Оливер в любом случае будет приезжать [для выступлений в Формуле 2], он будет нашим резервным пилотом, а на остальных гонках он займётся работой на симуляторе».

Таким образом, на следующем этапе в Мельбурне резервным гонщиком вновь будет Оливер Берман, а в Сузуку вместе с Ferrari полетит Антонио Джовинацци. О том, на каких этапах Шварцман будет резервным гонщиком, Вассёр не сообщил.

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