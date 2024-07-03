Айзек Хаджар примет участие в первой тренировке

Участник молодёжной программы Red Bull Айзек Хаджар примет участие в первой сессии свободных заездов Гран При Великобритании.

Французский гонщик, выступающий в Формуле 2, сядет за руль машины Серхио Переса. Во второй сессии Перес вернётся на трассу.

Для Айзека Хаджара предстоящее участие в официальной тренировке по ходу гоночного уик-энда – не первый подобный опыт. В 2023-м он уже садился за руль в свободных заездах на этапах в Мехико в составе AlphaTauri и в Абу-Даби в составе Red Bull Racing.

Примечательно, что новость об участии Хаджара в тренировке опубликовала не пресс-служба Red Bull Racing. Информация об этом появилась в социальных сетях Серхио Переса в рамках превью к предстоящему этапу.

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