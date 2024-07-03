Уимблдон. Коллинс обыграла Таусон в двухдневном матче, Волынец одержала первую победу в основе

В женской сетке турнира в Великобритании завершились матчи первого круга

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующая чемпионка: Маркета Вондроушова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Даниэль Коллинс (США, 11) — Клара Таусон (Дания) 6:3, 7:6(4)

Камила Осорио (Колумбия) — Лорен Дэвис (США, SR) 6:3, 6:1

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 20) — Магдалена Френх (Польша) 7:5, 6:3

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Вероника Кудерметова (-) 7:6(4), 6:7(1), 7:5

Кэти Волынец (США, Q) — Мария Лурдес Карле (Аргентина) 6:2, 7:5

Юле Нимайер (Германия) — Виктория Голубич (Швейцария) 6:2, 6:1

Элина Свитолина (Украина, 21) — Магда Линетт (Польша) 7:5, 6:7(9), 6:3

Даниэль Коллинс записала в свой актив третью победу над Кларой Таусон: в 2020 году теннисистки встречались во втором круге Ролан Гаррос, а в 2022 году они играли друг против друга в третьем круге Australian Open.

Барбора Крейчикова одержала вторую победу в пяти матчах против Кудерметовой, с которой ранее не встречалась на травяных турнирах. В этом сезоне чешка уступила ей на грунте в Штутгарте. Крейчикова четвёртый сезон подряд успешно стартует на Уимблдоне. Её лучший результат — 1/8 финала в 2021 году.

Кэти Волынец, которая станет следующей соперницей Крейчиковой, третий раз играет в основной сетке Уимблдона и одержала первую победу.

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