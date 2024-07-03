Сын ЛеБрона Джеймса подписал гарантированный контракт новичка с Лейкерс

Бронни заключил четырехлетнее соглашение на сумму 7,9 млн долларов

19-летний Бронни Джеймс подписал с Лос-Анджелес Лейкерс гарантированный контракт новичка. Сообщается, что соглашение заключено на четырехлетний срок и на сумму 7,9 миллионов долларов.

Напомним, в конце июня Лейкерс выбрал тинейджера во втором раунде драфта НБА под 55-м пиком.

Бронни — сын легенды НБА, четырехкратного чемпиона Ассоциации ЛеБрона Джеймса, ныне выступающего за калифорнийцев. Вскоре ЛеБрон и Бронни должны стать первыми в истории НБА отцом и сыном, выступающих в лиге и одной франшизе одновременно.

Бронни минувший сезон провел в составе команды университета Южной Калифорнии. В 25 матчах первого дивизиона NCAA на счету Джеймса-младшего — 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч.

Лейкерс заняли восьмое место в регулярном сезоне в Западной конференции и преодолели стадию плей-ин. В плей-офф Лейкерс в пяти матчах проиграл Денвер Наггетс.

Вместо Дарвина Хэма руководить Лейкерс в новом сезоне будет Джей Джей Редик, для которого это первенство станет дебютным во главе франшизы НБА.

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