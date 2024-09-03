БК Запорожье подписал американского легионера Трейлора

Первый легионер в клубе за три сезона

БК Запорожье подписал американского легионера Сайвона Трейлора. Это первый легионер клуба с сезона 2021/22.

24-летний игрок (196 см) выступал ранее за команду университета Перу — Стейт Колледж. В последнем сезоне он проводил в среднем 35 минут на площадке, набирая 15,7 очка, 4,7 подбора и 1,3 ассиста.

Трейлор может сыграть как защитника, так и легкого форварда. В последнем сезоне в колледже он реализовывал 45,2% трехочковых бросков.

Ранее к команде Валерия Плеханова присоединились Серафим Новиков, Владислав Николайчук и Сергей Скира. Еще одним новичком запорожцев стал бывший форвард Прометея Александр Петренко.

БК Запорожье занял пятое место в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET-2023/24. В плей-офф команда Валерия Плеханова уступила Черкасским Мавпам в четвертьфинале.

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