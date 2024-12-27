Масса: Возраст Льюиса может стать сдерживающим фактором

В Ferrari подписали контракт с Льюисом Хэмилтоном, решив прекратить сотрудничество с Карлосом Сайнсом. Бывший гонщик Формулы 1 Фелипе Масса заявил, что понимает, почему в Скудерии сделали такой выбор, однако возраст Хэмилтона, которому в январе 2025-го исполнится 40 лет, может повлиять на результаты семикратного чемпиона мира.

Фелипе Масса: «Если бы я был руководителем команды Ferrari, и мне предложили бы пригласить Хэмилтона, я бы без сомнений согласился. Если говорить о таланте Льюиса, то он один из лучших гонщиков, которых только видела Формула 1.

Однако возраст Льюиса может оказаться сдерживающим фактором. Мы увидим, повлияет ли возраст на его результаты. Я по своему опыту знаю, что чем старше становишься, тем больше нужно тренироваться, и тем больше времени уходит на восстановление.

Возраст стал негативным фактором для многих гонщиков. Достаточно вспомнить, что произошло с Михаэлем Шумахером в Mercedes».

Источник