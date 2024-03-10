«Вашингтон» устроил распродажу, но все еще борется за плей-офф. А Овечкин набирает очки уже в пятом матче подряд!

Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Чикаго»

Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Чикаго». Фото USA Today Sports Обыграли «Чикаго».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Чикаго» — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Голы: Лапьер — 7 (Карлсон, Протас), 7:01 — 1:0. Сгарбосса — 3 (ван Римсдайк, Карлсон), 8:45 — 2:0. Уилсон — 15 (бол., Строум, Овечкин), 13:36 — 3:0. Милано — 10 (Протас), 37:24 — 4:0. Т. Джонсон — 13 (Тинорди, Сэнфорд), 49:49 — 4:1.

Вратари: Линдгрен — Мразек.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (12+8+6) — 32 (12+8+12).

Наши: Алексеев (13.20/1/0), Мирошниченко (13.25/3/0), Овечкин (17.45/3/0) — Зайцев (16.56/2/0).

10 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Удивительное дело: даже устроив распродажу на дедлайне, «Вашингтон» продолжает сохранять более чем осязаемые шансы на плей-офф. Обмены Евгения Кузнецова, Энтони Манты и Джоэля Эдмундсона ударили по глубине команды, но отнюдь не стали для «Кэпиталз» катастрофой. И это очередной повод сделать реверанс в адрес главного тренера «Столичных» Спенсера Карбери, который в свою дебютный сезон выжимает воду из камня.

Тарасенко уже зажигает за «Флориду»! Сделал дубль и влюбил в себя болельщиков «Пантерз»

Пожалуй, главная проблема команды из столицы США, застрявшей в странном состоянии из-за нежелания полноценно идти в назревшую перестройку, — нестабильность. Впрочем, ждать обратного с нынешним составом было бы глупо. Однако после разгрома над «Питтсбургом» «Кэпс» не расслабились и сегодня довольно легко прихлопнули «Чикаго».

Хозяева выиграли матч против худшей команды лиги уже в первом периоде. Чтобы добыть вполне легкие два очка на домашнем льду, «Вашингтону» хватило одного ударного отрезка в середине стартовой двадцатиминутки. Уже на 8-й минуте Хендрикс Лапьер классно подставил клюшку под наброс Джона Карлсона и открыл счет, а уже через пару смен преимущество «Кэпиталз» увеличил Майкл Сгарбосса, оказавшийся самым расторопным на пятачке после броска Тревора Ван Римсдайка.

Окончательно же «Столичные» приговорили «Ястребов» еще до первого перерыва голом в большинстве от Тома Уилсона, разыгравшего классный треугольник вместе с Александром Овечкиным и Диланом Строумом. И благодаря юбилейной, 30-й передаче в сезоне лидер «Вашингтона» сумел продлить свою результативную серию до пяти матчей. Куда важнее, что россиянин набрал 1533-е очко в карьере и вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, сравнявшись с Марком Рекки.

Кстати, очередную встречу Великая Восьмерка отыграл с микрофоном на свитере.

Подпортил настроение голкиперу «Вашингтона» Чарли Линдгрену лишь Тайлер Джонсон, размочивший его ворота при счете 4:0 за десять минут до финальной сирены и лишивший второго «сухаря» подряд. Зато точно должно порадовать американского голкипера разгромное поражение «Филадельфии» в матче с «Тампой» (0:7). Теперь «Кэпиталз» отстают от идущих третьими в Столичном дивизионе «Флайерз» на пять очков, по-прежнему имея три матча в запасе.

Источник