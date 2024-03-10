Джошуа прошелся по Нганну по дороге к Усику или Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

8 марта в Саудовской Аравии состоялся поединок между бывшим чемпионом мира и олимпийским чемпионом по боксу британцем Энтони Джошуа и бывшим чемпионом UFC Франсисом Нганну. Организатор турниров Riyad Season Турки Аль аш-Шейх пообещал победителю поединок против победителя двух поединков между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

С одной стороны, в боксе сейчас есть не худшие варианты. Претенденты и временные чемпионы ждут своих шансов. Однако деньги и имя Джошуа решают все.

Джошуа сделал то, что должен был сделать Фьюри

Джошуа подошел к этому противостоянию после одного из самых активных лет в карьере. Долгий период времени Энтони не боксировал больше двух раз. В 2023 году наконец-то вышел в ринг трижды. Поскольку сам захотел этого. Сказал, что нужно поддерживать активность, чтобы держать себя в форме и развиваться.

Получилось отлично. Противостояние против Джермейна Франклина выглядело посредственно. Энтони все никак не мог поверить в себя. Пропуская удары, прятал голову, пытался держаться на дистанции. Но победил, хоть потом и устроил после этого толкотню и с соперником, и с его командой.

После этого был нокаутирован Роберт Хелениус. Конечно, там были проблемы. Финн пробивал навстречу, бросал джеб. Иногда удары достигали цели и так, чтобы Джошуа, празднуя победу, ходил с разбитым носом. Но в общем-то, конечно, все уже выглядело лучше.

И вот, наконец, противостояние против Отто Валлина. Шведа рисовали как страшного оппонента для Джошуа. Ну, как минимум, непростого. Левша, не такой габаритный. Кто даже проводил аналогии с Александром Усиком. Но у Отто ничего не сложилось.

Джошуа начал разбивать соперника с первых секунд и к четвертому раунду разбил – сломал нос и заставил угол соперника не выпустить своего бойца.

Нганну попал на такой поединок на хайпе. Залетел в бокс после UFC. Получил сразу поединок против чемпиона WBC – одного из двух действующих чемпионов супертяжелого веса. А затем получил бой против бывшего чемпиона – Энтони Джошуа.

Насколько заслужены эти поединки – судить сложно. К примеру, место в десятке лучших боксеров WBC выглядит странно. Ведь, если смотреть в глаза правде, руководство Всемирного боксерского совета предоставило его Нганну за то, что Франсис проиграл бой. Да, отправил чемпиона в нокдаун. Но ведь он не новичок – он топовый ударник из UFC. Это точно не парень с улицы и удивляться этому было бы странно.

Но громкие бои – неплохо для бокса. Даже наоборот – это придает популярности виду спорта, больше людей из других сфер слышат о поединке и интересуются боксом. А значит, есть шанс остаться фанатом после просмотра противостояния.

Можно ли стать поклонником бокса после просмотра такого поединка? Скорее да, чем нет. Люди любят нокауты. Любят, когда один огромный мужчина выбивает все из другого такого же огромного мужчины. На этот раз оба боксера еще выглядели так, будто сделаны из бронзы. Это прекрасно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа отправляет Франсиса Нганну в нокдаун

Да и Джошуа долго не возился. Если серьезно, он сделал то, чего ожидали от Тайсона Фьюри. Ну и вообще, любого боксерского чемпиона в поединке с представителем ММА – показал, кто здесь главный.

Нганну же разошелся до поединка. Говорил, что в боксе только он может конкурировать с чемпионами, а вот чемпионы не могут конкурировать с ним в смешанных единоборствах. Прекрасная история, пока не произошло то, что произошло в ринге.

Идея Франсиса заключалась в том, чтобы поймать соперника левым боковым, когда тот будет идти вперед. Так, как поймал Фьюри. Как часть истории, в которой он валит всех боксеров одним и тем же ударом, звучало замечательно. Но не сработало. И не сработало бы, потому что с первых секунд Франсис нанес столько левых боковых, что план не понял только тот, кто не смотрел бой вообще.

Однако быстрый правый прямой моментально расставил правильные акценты. Каким-то образом Нганну сменил стойку – то ли сам захотел, то ли так получилось. И почти сразу прилетел правый прямой.

Во втором раунде он снова прилетел, но уже через руку и дополнился левым боковым. Два попадания – и камерунец сидит под канатами с шокированными глазами. Тот последний правый уже не имел никакого смысла. Только подарил хорошее падение Франсиса и отнял у него часть здоровья.

Что дальше?

У Нганну будет бой в ММА – в промоушене PFL против чемпиона. Сложится ли там – пока непонятно. Следует восстановиться от такого нокаута, а затем переформатировать все тренировки. Но гонорар снова огромный. Перед пенсией Франсис заработает очень много.

А потом может вернуться в бокс. Мы ведь помним, что он пришел для битвы против главных гигантов бокса. Усика, например, в списке не было. Да и не будет – не такой денежный и хайповый вариант. А вот Уайлдер – самое то.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Джошуа говорит, что его следующий бой – против победителя пары Усик – Фьюри. И Турки Аль-Аш-Шейх так говорит. Но у Усика и Фьюри есть два поединка в контракте, а мы еще и первый не получили. Будет ли ждать Энтони?

Как вариант – закрыть вопрос с претендентами. Паркер и Чжилей отпадают – они будут проводить реванш. А вот Филип Хргович – почему бы и нет? Или Диллиан Уайт, который скоро вернется. Всегда интересный оппонент для Энтони.

Хотя можно и подождать. Единственный вопрос – захочет ли сбиваться британец с такой активной дороги.

sport.ua