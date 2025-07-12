Леннокс Льюис сделал сенсационный прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Известный в прошлом британский боксер Леннокс Льюис высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Я думаю, что Даниель Дюбуа станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе, он победит Александра Усика на следующей неделе», – передает слова Леннокса Льюиса портал Kimura.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua