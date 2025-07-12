Уитли не считает проблемой пропуск Пересом одного сезона

Джонатан Уитли, бывший спортивный директор Red Bull Racing, а ныне руководитель команды Sauber, не сомневается в гоночных талантах Серхио Переса и считает, что мексиканец по-прежнему заслуживает места в Формуле 1. Разумеется, прежде всего речь идёт об интересе к Пересу со стороны организаторов новой команды Cadillac F1, но также поговаривают о его контактах с Alpine.

Прежде всего далеко не все гонщики могут похвастаться таким послужным списком: за 14 сезонов Серхио провёл 281 Гран При, на его счету 6 побед, в общей сложности 39 подиумов и три поула. В 2023 году он стал вице-чемпионом мира.

Когда Уитли спросили, что он думает о стремлении Переса вернуться в Формулу 1, британский специалист ответил: «Начну с того, что мне действительно нравилось работать с Серхио. Он прекрасный человек, его отличает правильное отношение к жизни, без всяких оговорок. В его природной скорости я не сомневаюсь и с самого начала не сомневался.

Когда Перес выступал за мою прежнюю команду, некоторые гонки он проводил просто великолепно, и не думаю, что могут возникнуть серьёзные сложности из-за того, что какое-то время он не пилотировал машину Формулы 1, ведь если вы знаете, как это делается, то вы это знаете.

В начале нашего сотрудничества мне хотелось поближе его узнать, помочь ему адаптироваться в команде, поэтому я проводил с ним немало времени. И мне тогда по-настоящему понравилось, что он и меня активно подгонял в моей работе спортивного директора. Не то чтобы он меня критиковал, но давил на меня в позитивном ключе, задавая вопросы, всё ли я сделал ради команды.

Думаю, это помогало мне сохранять мотивацию и лучше справляться со своими обязанностями. Хотелось бы думать, что и я ему помог, и в результате нашей совместной работы он стал профессионалом более высокого уровня».

В Cadillac F1 пока не определились с составом на 2026 год, продолжают оценивать возможных кандидатов и вести с ними переговоры, но Серхио Перес, как и Валттери Боттас, входят в список основных претендентов.

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