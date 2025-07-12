Гаага (W75). Олейникова победила Самсон и вышла в полуфинал соревнований

Украинская теннисистка продолжает выступление на турнире ITF в Нидерландах



Александра Олейникова (№193 WTA) в четвертьфинальном матче обыграла чешку Лауру Самсон (№276 WTA) со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Украинка пятый раз в этом году сыграет в полуфинале турнира ITF и попробует четвертый раз пробиться в финал.

Для Олейниковой это будет второй полуфинал на соревнованиях серии W75. В этом сезоне она сыграла на этой стадии в Вакарии.

Следующая соперница Александры определится в матче Гиомар Маристани Сулета де Реалес (№189 WTA) – Дженни Лим (№521 WTA).



btu.org.ua