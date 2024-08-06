«Ему повезло...» Экс-чемпион рассказал, кто выиграет реванш Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Известный британский тренер и бывший чемпион мира Барри Макгиган высказался о бое-реванше Фьюри – Усик.

«Я думаю он покажет лояльность к своей команде, к своему углу. Тайсон работал с ними достаточно долго и был успешным, зачем ему менять его? Он очень хорошо проявил себя как чемпион в тяжелом весе. Он уже давно боксирует. Он хорошо служил спорту. Он заработал много денег.

Побьет ли он Усика? Никогда. Я не имею в виду, что это плохо, я просто говорю, что Усик знает, как его победить. Ему повезло, что он выжил в первом бою. Бой можно было остановить. Я не думаю, что у Тайсона получится что-то лучше в реванше… Я не Бог и не могу сказать, кто победит в бою, я только догадываюсь, как и все мы. Судя по его выступлению в прошлый раз, я не думаю, что он будет более эффективным против Усика. Я думаю, что на этот раз Усик, скорее всего, остановит его», – сказал Макгиган.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua