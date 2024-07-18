Обновлены рейтинги IFB. Усик без титула, Гвоздик вновь в топе

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Международная федерация бокса (IBF) внесла изменения в свои рейтинги, которые коснулись позиций некоторых украинских боксеров.

Так, Александр Усик в реестре супертяжелого дивизиона (свыше 90,7 кг) уже не значится чемпионом организации ввиду своего отказа от пояса.

В рейтинге полутяжелого дивизиона (до 79,4 кг) уроженец Харькова Александр Гвоздик вернулся в топ-15 – он занимает 7-ю позицию.

В реестре второго среднего веса (до 76,2 кг) украинец Петр Иванов опустился с 10-го места на 11-е.

Также одну позицию в рейтинге среднего веса (до 72,6 кг) потерял Федор Черкашин – он теперь 15-й.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-чемпион мира Энди Руис заявил о желании драться с Усиком, Фьюри и Джошуа.

sport.ua