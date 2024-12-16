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Бокс

«Он его уничтожит за 6-8 раундов». Фишер назвал лузера реванша Усик – Фьюри

«Он его уничтожит за 6-8 раундов». Фишер назвал лузера реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Британский боксер Джонни Фишер поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я поддерживаю Тайсона, потому что он из Великобритании. Тайсон сделал для меня очень много, когда я с ним спарринговал. Если он правильно будет использовать свои природные данные и больше будет бить Усика по корпусу, то уничтожит его за 6-8 раундов», – сказал Фьюри.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

«Он его уничтожит за 6-8 раундов». Фишер назвал лузера реванша Усик – Фьюри

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