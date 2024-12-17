Вольфф: Гонщики должны быть примером для подражания

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф и президент FIA Мохаммед Бен Сулайем во многих вопросах не сходятся, но в вопросе использования гонщиками ненормативной лексики едины…

Тото Вольфф: «Моему ребёнку семь лет. Он гоняет на картинге и всё быстро впитывает. Несколько месяцев назад он впервые сказал «что за хрень». Я спросил, откуда это у него. Он сказал, что слышал от гонщиков.

У меня есть свои конфликты с Мохаммедом, но согласен с тем, что гонщики должны быть примером для подражания. Я не согласен со многими его идеями, но слово «f…k» в комментариях гонщиков действительно звучит очень грубо. Я запретил своим гонщикам использовать эти слова».

Источник