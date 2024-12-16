Залетело почти все. Лацио – Интер 0:6. Обзор матча и видео голов

Главная встреча тура оказалась игрой в одни ворота

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В первом тайме ни у одной из команд не было заметного преимущества. Миланский коллектив забил два гола в раздевалку и это могло повлиять на "орлят". После перерыва "нерадзурри" шокировали соперника еще двумя точными ударами и римскому клубу уже трудно было вернуться в игру.

"Капитолини" замыкают топ-5 (31 балл). 21 декабря столичные приедут к "Лечче". Подопечные Индзаги занимают третью позицию (34 пункта). В ближайший понедельник "змеи" будут принимать "Комо".

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Смотрите обзор матча 16-го тура Серии А

Рим. Стадио Олимпико

Лацио – Интер 0:6

Голы: Чалханоглу, 41 (п), Димарко, 45, Барелла, 51, Дюмфрис, 53, Аугусто, 77, Тюрам, 90

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