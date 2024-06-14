Отто Валлин назвал неожиданную причину, из-за которой Фьюри проиграл Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Отто Валлін

Шведский боксер Отто Валлин высказался относительно результата боя британца Тайсона Фьюри против украинского боксера Александра Усика.

«Я думаю, что Фьюри выглядел очень хорошо в этом бою, он выглядел на все сто, и то же самое Усик, этот бой был интересным. Я думаю, что оба сделают выводы из этого боя и, возможно, станут лучше. Если бы Фьюри ранее не получил рассечение, я думаю, он бы выиграл бой, но он получил травму. Усик заслужил победу.

В реванше Фьюри должен больше работать по корпусу Усика. Будет очень интересно посмотреть реванш. Думаю Тайсон должен победить», – сказал Валлин.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua