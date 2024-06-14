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Футбол

Манчестер Юнайтед модернизирует инфраструктуру клуба

Реконструкция продлится весь предстоящий сезон

Манчестер Юнайтед модернизирует инфраструктуру клуба

Фото: twitter.com/FabrizioRomano

    • Инфраструктура "Манчестер Юнайтед" уже некоторое время нуждается в модернизации, и владелец доли акций "красных дьяволов" сэр Джим Рэтклифф решил начать с клубной базы.

    Работы начнутся со следующего понедельника, они продлятся в течение сезона 2024/2025. Сначала внимание будет сосредоточено на тренажерном зале, медицинских учреждениях и зонах питания.

    На этот этап реконструкции помещений клуба будет потрачено примерно 50 миллионов фунтов стерлингов.

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    www.ua-football.com

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