Манчестер Юнайтед модернизирует инфраструктуру клуба

Реконструкция продлится весь предстоящий сезон
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
Инфраструктура "Манчестер Юнайтед" уже некоторое время нуждается в модернизации, и владелец доли акций "красных дьяволов" сэр Джим Рэтклифф решил начать с клубной базы.
Работы начнутся со следующего понедельника, они продлятся в течение сезона 2024/2025. Сначала внимание будет сосредоточено на тренажерном зале, медицинских учреждениях и зонах питания.
На этот этап реконструкции помещений клуба будет потрачено примерно 50 миллионов фунтов стерлингов.
Читайте такжеЭрик тен Хаг остается главным тренером Манчестер Юнайтед
www.ua-football.com