В FIA разрешили Антонелли гоняться до достижения 18 лет

После того, как Макс Ферстаппен в 17 лет дебютировал в Формуле 1, в FIA подняли минимальный возраст участия до 18 лет, но теперь сделали исключение.

Обновлённая версия Международного спортивного кодекса теперь так описывает эту ситуацию: «Гонщику должно быть не менее 18 лет на момент начала его первого Гран При Формулы 1, но по исключительному усмотрению FIA, гонщик, который недавно и стабильно демонстрировал выдающиеся способности и зрелость в соревнованиях одноместных машин, может получить суперлицензию в возрасте 17 лет».

В FIA отменили правило, требовавшее от претендента на суперлицензию «быть обладателем действующих водительских прав, когда он впервые подает заявку на получение суперлицензии».

Таким образом Андреа Кими Антонелли получил шанс участвовать в гонках Формулы 1 до того, как ему исполнится 18 лет. Возможно, уже в этом году он заменит Логана Сарджента в Williams, а в следующем перейдёт в Mercedes.

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