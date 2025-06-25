В Williams считают, что Шпильберг подходит FW47

Гонщики Williams Карлос Сайнс и Алекс Элбон с оптимизмом ждут Гран При Австрии. В команде считают, что особенности трассы в Шпильберге должны подойти машине FW47.

Карлос Сайнс: «Я с нетерпением жду Гран При Австрии, который начнёт новую серию сдвоенных этапов. В прошлом году нам пришлось сразу приступить к работе, поскольку этап был со спринтом, но в этом году я жду три тренировки, поскольку хочу многое проверить за рулём FW47.

Потенциально трасса подходит нашей машине, и мы сделаем всё возможное, чтобы сильно провести уик-энд ради команды и болельщиков».

Алекс Элбон: «Я рад возвращению европейской части сезона и выступлению на трассе, которая должна подойти нашей машине. Команда многое узнала в предыдущих гонках, мы отлично работаем вместе, и это должно помочь нам в этот уик-энд.

Наша цель на Гран При Австрии – вернуться к хорошей форме и заработать очки».

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