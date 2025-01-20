Хункаделла: От Пиастри я ожидал большего

Даниэль Хункаделла, в 2025 году сотрудничающий с Aston Martin F1 в качестве пилота симулятора, считает, что Оскар Пиастри в прошлом сезоне выступал недостаточно стабильно и в разных гонках производил разное впечатление. Надо подчеркнуть, что ранее 33-летний испанец выполнял аналогичные обязанности в McLaren.

«Когда только один из гонщиков команды реально может догнать Макса Ферстаппена в споре за титул, это отличается от ситуации, когда оба напарника реально борются за победы, – рассуждал Хункаделла, принимая участие в подкасте Duralvita. – Посмотрим, как пойдут дела McLaren в предстоящем сезоне, но от Пиастри в прошлом году я во многих случаях ожидал большего, и это меня удивило.

В один уик-энд он мог выступать, как Сенна, а в следующий был больше похож на Картикеяна. Он мог неожиданно потерять темп, не найти подход к машине – происходило именно это. Я это видел по ходу многих уик-эндов.

Порой, когда после завершения очередного этапа я работал на симуляторе McLaren, то слышал комментарии Оскара на совещаниях и обратил внимание, что говорил он не особо уверенно… При этом Пиастри – гонщик, чья карьера в молодёжных категориях была просто безупречной, и я ожидаю от него отличных результатов в будущем».

Что бы ни говорил Хункаделла, в прошлом сезоне австралийский гонщик McLaren открыл счёт победам, а в общей сложности 8 раз поднимался на подиум и занял 4-е место по итогам своего второго года в Формуле 1. Но он действительно заработал на 82 очка меньше, чем Ландо Норрис, однако в команде делали ставку именно на британца, поэтому Оскару не раз приходилось выполнять инструкции команды и пропускать напарника вперёд.

Впрочем, сам Пиастри достаточно самокритично оценивал свою работу и признавал, что ему порой не хватает скорости, прежде всего в квалификациях. Но сравнение с Нараином Картикеяном, которого упомянул Хункаделла, кажется явным преувеличением: индийский гонщик действительно не отличался скоростью, но и выступал он за откровенно слабые команды.

В 2005 году Jordan уже была в весьма неважной форме, а HRT в 2011-м и 2012 гг. была обречена на роль аутсайдера.

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