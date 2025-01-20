ФОТО. Как выглядит Тайсон Фьюри после завершения карьеры и поражения Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

В интернете появились фото бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри. Британец принял решение завершить с боксом после боя-реванша с Александром Усиком.

Тайсон недавно был замечен в графстве Ланкашир на северо-западе Англии на одной из автозаправок. Издание Mirror описывает Тайсона очень расслабленным, который держит в руках энергетик от фирмы Monster Energy.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua