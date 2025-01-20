Connect with us
Футбол

Реал Сосьедад стремится подписать перспективного защитника Барселоны

Жирона может опоздать

Реал Сосьедад стремится подписать перспективного защитника Барселоны

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Реал Сосьедад" стремится подписать перспективного центрбека "Барселоны".

    Согласно информации от издания Diario SPORT, руководство "Реал Сосьедада" очень заинтересовано в подписании Эрика Гарсии, который может потерять шансы на попадание в основу из-за возвращения к тренировкам Андреаса Кристенсена и продления контракта с Рональдом Араухо, что значительно увеличит конкуренцию на позиции центрального защитника в команда Ханси Флика.

    Читайте такжеТрое игроков Барселоны могут покинуть клуб зимой

    Несмотря на то, что Эрик Гарсия говорил, что хочет остаться в "Барселоне", в последние дни появлялась информация о его возможном переходе в "Жирону", единственную команду, ради которой он готов покинуть каталонский гранд. Однако интерес "Реал Сосьедада" к 24-летнему испанцу начинает расти, и они могут навязать конкуренцию "жиронцам".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • В этом сезоне Эрик Гарсия сыграл в 16 матчах за "Барселону" во всех турнирах, отметившись одним голом и ассистом. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 18 миллионов евро.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis