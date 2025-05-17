Кубок Англии. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 1:0. Сенсация в финале

Сенсационным обладателем Кубка Англии в сезоне 2024/25 стал "Кристал Пэлас", минимально обыграв "Манчестер Сити" в финале на "Уэмбли". Таким образом лондонский клуб выиграл первый трофей за свою 119-летнюю историю!

Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время…

Финал Кубка Англии, 2024/25

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити" 1:0

Гол: Эзе (16)

*На 36-й минуте Омар Мармуш не реализовал пенальти (вратарь)

**На 58-й минуте гол Даниэля Муньоса был отменен после просмотра ВАР из-за офсайда

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Гехи (Лерма, 61), Лакруа, Ричардс — Митчелл, Камада, Уортон (Хьюз, 87), Муньос — Эзе, Сарр — Матета (Нкетиа, 78)

"Манчестер Сити": Ортега — О'Райли, Гвардиол, Диаш, Аканджи — Де Брюйне, Силва (Гюндоган, 88) — Доку, Мармуш (Эчеверри, 76), Савиньо (Фоден, 76) — Холанд

Предупреждения: Хендерсон (90+1) — О'Райли (66), Силва (75), Диаш (82), Де Брюйне (85), Эчеверри (90+4)

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