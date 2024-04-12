Трубин побеждает, Ливерпуль шокирован на Энфилде, а Цыганков снова с травмой. Главные новости за 11 апреля

Самые интересные новости за 11 апреля, которые вы могли пропустить

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Бенфика" Анатолия Трубина обыграла "Марсель" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

Украинский голкипер Анатолий Трубин вчера вышел в старте на матч против "Марселя" в рамках четвертьфинала против французского "Марселя". В итоге его команда выиграла со счетом 2:1. Голами отметились Рафа Силва и Анхель Ди Мария в составе хозяев, и Пьер-Эмерик Обамеянг в составе гостей. В пропущенном голе португальцам точно следует винить своего основного защитника Антониу Силву, но точно не Трубина. Несмотря на отсутствие грубых ошибок, украинец получил достаточно низкие оценки от статистических порталов.

"Ливерпуль" проиграл на "Энфилде" впервые за 14 месяцев

Еще один матч в рамках Лиги Европы, на этот раз "Ливерпуль" принимал у себя дома "Аталанту" все в том же четвертьфинале. Юрген Клопп решил выпускать не самый боевитый состав, очевидно думая о борьбе за титул в АПЛ. И это решение оказалось роковым, поскольку команда из Бергамо приехала не отстаивать ничью, а показывать классный футбол и невероятную реализацию. В итоге гости отправили в ворота мерсисайдцев 3 безответных мяча. Дублем отметился Джанлука Скамакка, еще один гол забил Марио Пашалич. Теперь Юргену и его команде придется исправлять все в Италии.

"Байер" разбил "Вест Хэм"

Леверкузенский "Байер" в этом сезоне не перестает поражать. Если к результатам команды Алонсо уже все привыкли, то к стилю, в котором они доминируют над собственными соперниками, далеко не все. Немцы практически не заметили "Вест Хэм" и то, что в итоге они выиграли со счетом 2:0 — это счастье для "молотобойцев", которые не знали что поделать со своим соперником. Голами отметились Хофманн и Бонифейс. Хотя бы теоретических шансов на проход дальше у команды Мойеса осталось мало.

"Страсбур" хочет подписать Назара Волошина

У полузащитника "Динамо" и молодежной сборной Украины Назара Волошина появился вариант продолжения карьеры во Франции. Активный интерес к игроку киевлян проявляет "Страсбур", сообщает ТаТоТаке. Согласно данным источника, Волошин фигурирует в шорт-листах французского клуба на летнее усиление позиции вингера.

В текущем сезоне Назар отыграл 23 матча за "Динамо" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 ассистов. Контракт 20-летнего игрока с "бело-синими" истекает через три года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

Цыганков может пропустить матч против "Атлетико"

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков может пропустить ближайший матч своей команды. Как сообщает испанский журналист Нил Сола со ссылкой на слова наставника "красно-белых" Мичела, украинец травмировал икроножную мышцу. Есть риск, что он не появится в субботней игре против "Атлетико" Мадрид.

Забарного признали лучшим игроком "Борнмута" в марте

"Борнмут" объявил о том, что лучшим игроком команды в марте признан украинский защитник Илья Забарный. Другими кандидатами были Доминик Соланке, Антуан Семеньо и Льюис Кук. "Вишенки" в марте провели 4 матча, в которых одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью. При этом в марте Забарный забил свой первый гол за команду.

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