Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров оторвался от Маккиннона на четыре очка

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (2:3Б).

Таким образом, на счету 30-летнего россиянина 141 (43+98) очко. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров, оторвавшись от форварда «Колорадо» Натана Маккиннона на четыре очка. 28-летний канадец набрал 137 (51+86) очков.

На третьем месте нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 130 (31+99) очков. На четвертой строчке форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, у которого 117 (47+70) очков.

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