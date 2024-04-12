Эдриан Ньюи пока не планирует уходить из Red Bull

Обычно интенсивность слухов о кадровых перестановках в командах чемпионата возрастает во второй половине года, ближе к летнему перерыву, но этот сезон стал редким исключением.

О предстоящем переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari было объявлено ещё зимой, и это произвело подлинную сенсацию, неизбежно спровоцировав целую волну разного рода слухов.

Но был и ещё один немаловажный фактор – так называемое «дело Хорнера», из-за чего в Red Bull Racing сложилась кризисная ситуация. Начали поговаривать о возможном уходе Макса Ферстаппена и ряда ведущих специалистов, в том числе Эдриана Ньюи, возглавляющего технический департамент чемпионской команды.

Например, мы писали о том, что самого успешного конструктора гоночных машин последних трёх с лишним десятилетий пытаются переманить в Aston Martin, хотя, конечно, заполучить специалиста такого уровня мечтает любая топ-команда. Однако похоже, что пик кризиса в Red Bull уже позади, и хотя его последствия будут ощущаться ещё долго, на ближайших жизненных планах Ньюи они отразиться не должны.

«Я всем доволен в Red Bull, а в будущем посмотрим, – приводит слова Ньюи испанская газета Marca. – Но обычно я ничего не планирую на слишком далёкую перспективу. Мне очень нравится моя работа, она по-прежнему доставляет мне удовольствие. Думаю, пока это продолжается, и в команде меня любят, я останусь, а там будет видно».

Сейчас Ньюи и его инженеры уделяют основное внимание модернизации шасси RB20, в котором применено множество новых технических решений, которые наверняка будут копировать другие команды. Занимается он и другими проектами, стараясь распределять своё рабочее время. Впрочем, история с решением Льюиса Хэмилтона расстаться с Mercedes и перейти в Ferrari в очередной раз подтверждает, что в Формуле 1 возможно всё, поэтому нам остаётся только следить за развитием событий.

Источник