Барселона нацелилась на Серу Гирасси: 100 млн евро
Футбол

Барселона готова заплатить 100 млн евро за лучшего бомбардира Лиги чемпионов Серу Гирасси

Барселона хочет подписать Серу Гирасси за 100 млн евро. Гвинейский форвард стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и привлек внимание испанского клуба.

Гвинейский нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси привлек внимание каталонской «Барселоны», которая готова выложить 100 миллионов евро за его трансфер. Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает euro.com.ua.

Согласно информации источников, испанский клуб рассматривает возможность подписания 28-летнего форварда в следующем летнем трансферном окне. Интерес к Гирасси проявил главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик, который уверен в высоком потенциале игрока для усиления атаки команды.

Гирасси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в прошлом сезоне, забив 13 мячей. В текущем сезоне его форма не менее впечатляющая — он успел забить 5 голов и отдать одну голевую передачу в 6 матчах во всех турнирах. Эти показатели только усиливают интерес со стороны таких топ-клубов, как «Барселона».

