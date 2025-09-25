Барселона нацелилась на Серу Гирасси: 100 млн евро

Гвинейский нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси привлек внимание каталонской «Барселоны», которая готова выложить 100 миллионов евро за его трансфер. Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает euro.com.ua.

Согласно информации источников, испанский клуб рассматривает возможность подписания 28-летнего форварда в следующем летнем трансферном окне. Интерес к Гирасси проявил главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик, который уверен в высоком потенциале игрока для усиления атаки команды.

Гирасси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в прошлом сезоне, забив 13 мячей. В текущем сезоне его форма не менее впечатляющая — он успел забить 5 голов и отдать одну голевую передачу в 6 матчах во всех турнирах. Эти показатели только усиливают интерес со стороны таких топ-клубов, как «Барселона».

Напоминаем, мы также писали о том, что УАФ мешает расследованию дела Мудрика.