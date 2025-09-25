УЕФА может отстранить Израиль от футбольных турниров

УЕФА может принять решение об отстранении Израиля от участия в европейских футбольных соревнованиях на следующей неделе. Это стало возможным на фоне увеличившегося давления после протестов и доклада Комиссии ООН, которая признала действия Израиля в Газе геноцидом. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Футбольные организации, такие как УЕФА и ФИФА, сталкиваются с растущими требованиями исключить израильские клубы и национальные сборные из международных турниров. Этим обсуждениям предшествовал доклад ООН, в котором осуждены действия Израиля в Газе. Эксперты настаивают на том, что спорт не может оставаться безучастным к таким серьезным нарушениям прав человека.

Одним из значимых событий, подстегнувших данную волну обсуждений, стал матч Лиги Европы между ПАОК и Маккаби Тель-Авив, в котором фанаты греческого клуба скандировали антиизраильские лозунги и разворачивали баннер с призывом «Покажите Израилю красную карточку».

По информации СМИ, в УЕФА уже ведутся высокоуровневые обсуждения по вопросу возможного отстранения Израиля. В случае принятия такого решения, Маккаби Тель-Авив может потерять место в основном раунде Лиги Европы, а сборная Израиля будет исключена из квалификации ЧМ-2026.

