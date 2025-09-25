После тяжелого нокаута скончался ганский боксер – Эрнест Акуши

instagram.com

27-летний перспективный боксер из Ганы Эрнест Акуши умер через 11 дней после поражения нокаутом от Джейкоба Диксона.

После боя Акуши сразу же жаловался на плохое самочувствие, а в ночь с 22 на 23 сентября он потерял сознание и больше не пришел в себя.

12 сентября Эрнест Акуши провел восьмираундовый бой против Джейкоба Диксона в столице Ганы – Аккре.

В последнем раунде Диксон нанёс Акуши серию сильных ударов, и бой остановили техническим нокаутом. Для Эрнеста это было всего лишь второе поражение в карьере.

Дебютировал на профессиональном уровне в 2019 году. Первое поражение было зафиксировано в мае от Джонатана Тетте.

Президент WBC Маурисио Сулейман выразил соболезнования: «WBC оплакивает эту невосполнимую потерю и выражает глубочайшие соболезнования семье Эрнеста и его многочисленным друзьям».

sport.ua