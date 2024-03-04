Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Усик провел всего пять боев в супертяжелом весе, и я не был впечатлен. Достаточно ли он хорош, чтобы победить «Цыганского короля»? Я так не думаю, но удачи ему. Если да, то я пожму ему руку… Я уложу его в семь раундов», – сказал Фьюри.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. Новой датой для объединительного боя выбрано 18 мая. В случае, если он не состоится в указанную дату вновь по вине Фьюри, британца ожидает многомиллионный штраф.

sport.ua