Карпаты – Полтава: прогноз и где смотреть матч УПЛ 14.09.25

В воскресенье, 14 сентября, во Львове пройдет заключительный матч пятого тура Украинской Премьер-лиги. «Карпаты» на «Украине» примут «Полтаву». Для обеих команд эта встреча станет важной в борьбе за место в середине таблицы, ведь соперники имеют одинаковое количество очков и идут бок о бок. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Старт игры – в 18:00. Трансляцию будет проводить канал УПЛ ТВ, который доступен на стриминговых платформах: MEGOGO, sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sport и других. Также УПЛ ТВ транслируют различные кабельные и IPTV провайдеры.

До начала игры на Youtube канале УПЛ ТВ будет доступен предматчевый эфир-включение из студии.

Карпаты: серия без побед и шанс на юбилей

Львовяне в прошлом туре вырвали ничью с «Кудривкой» — 2:2, причем играли в меньшинстве после удаления Владислава Бабогло. Для 19-летнего бразильца Фабиано это был дебют за основу — ранее он отличался в молодежке клуба. Зато Илья Квасница вернулся в «Рух» и до конца года будет играть на правах аренды там.

Команда Владислава Лупашко не выигрывает уже шесть матчей подряд: три ничьи и три поражения. Еще тревожнее статистика пропущенных мячей — «Карпаты» получают голы на протяжении 12 матчей кряду. Тем не менее у клуба есть шанс прервать неудачную серию и оформить юбилей: десятая домашняя победа в УПЛ или 50-й мяч в элите. Пропустит встречу дисквалифицированный Бабогло.

Полтава: без ничьих, но с голами в каждом туре

Дебютант УПЛ пока не играл вничью: одна победа и три поражения в активе. В прошлом туре команда Павла Матвийченко крупно уступила «Заре» — 1:4. Наставник использует многих новичков: десять игроков из 18 дебютировали в высшем дивизионе.

Приятный момент для «Полтавы» — голы в каждой игре чемпионата. Уже отметились Веремиенко, Онищенко и Бужин, которые открыли счет своим мячам в УПЛ. Опытный Евгений Опанасенко может забить свой десятый гол в высшей лиге. Интересно, что Денис Галенков ранее защищал цвета «Карпат». После четырех туров у команды, как и у соперника, всего три очка.

История встреч

До этого клубы пересекались лишь в Первой лиге. Первая их встреча во Львове в марте 2024 года завершилась победой хозяев — 2:1, дубль оформил Павел Полегенько. В ответном матче снова сильнее были «Карпаты»: единственный гол забил Игор Невес.

Судейская бригада

Главный арбитр матча — Игорь Пасхал из Херсона, для него это станет юбилейным, сотым поединком в Премьер-лиге. При нем «Карпаты» однажды уже выигрывали дома. Для «Полтавы» игра с этим судьей станет дебютной в УПЛ.

Прогноз на матч

«Карпаты» отчаянно нуждаются в победе, чтобы прервать затянувшуюся серию. «Полтава» тоже переживает непростые времена, проиграв два последних матча. Обе команды нестабильны, но фактор домашнего поля и более опытный состав дают львовянам преимущество. Прогноз — победа «Карпат».

Ориентировочные составы:

Карпаты: Клищук, Мирошниченко, Педросо, Адамюк, Полегенько, Пауло Витор, Альварес, Чачуа, Шах, Костенко, Игор Невес.

Полтава: Восконян, Кононов, Пидлепич, Веремиенко, Бужин, Плахтыр, Мисюра, Галенков, Одарюк, Вивдич, Хахлев.

