ПСЖ – Ланс: прогноз и где смотреть матч Лиги 1 14.09.25

14 сентября на “Парк де Пренс” пройдет матч 4-го тура чемпионата Франции: ПСЖ принимает Ланс. Парижане идут фаворитами, но “кроваво-золотые” могут попытаться удивить. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам komentator.net.

Трансляция

Начало игры — в 18:15 по киевскому времени. Транслировать игру будет платформа MEGOGO,

Состояние ПСЖ перед матчем

Парижский клуб уже давно чувствует себя хозяином в Лиге 1. Когда трофеи доставались “Монако” или “Лиллю”, это выглядело скорее как случайность. Основная цель ПСЖ — европейская арена, где этой весной они наконец взяли долгожданный трофей. Правда, затем последовало болезненное поражение от “Челси” в финале клубного чемпионата мира и напряженная победа в Суперкубке УЕФА над “Тоттенхэмом”.

Вратарская позиция обновилась: Доннарумма ушел в “Манчестер Сити”, и ворота доверили Шевалье. В оборону добавили Илью Забарного из “Борнмута”, который поочередно играет с капитаном Маркиньосом. Несмотря на ротацию, команда уверенно побеждает, но в Париже уже думают и о матче с “Аталантой” в еврокубках.

Ланс под руководством Пьера Сажа

“Ланс” когда-то выигрывал Лигу 1, но затем надолго пропал во втором дивизионе. Возвращение получилось ярким: под руководством Франка Хейса клуб даже занял второе место и сыграл в Лиге чемпионов. Но прошлый сезон оказался менее удачным — лишь восьмая строчка.

Летом рулевым назначили Пьера Сажа, экс-наставника “Лиона”. Начало у него получилось достойным: минимальное поражение от бывшей команды, а затем победы над “Гавром” и “Брестом”. Команда старается вернуть позиции в верхней части таблицы и готова дать бой ПСЖ.

История очных встреч

Статистика явно на стороне парижан. ПСЖ выиграл все пять последних матчей против “Ланса” в чемпионате. Даже в кубковых играх, где соперник сопротивлялся активнее, столичный гранд все равно выходил победителем.

Прогноз на матч

Букмекеры практически не сомневаются в победе ПСЖ. Спор идет лишь о том, насколько крупной окажется разница в счете. Наиболее популярная ставка — победа фаворита с форой (-1,5) и коэффициентом 1,92.

