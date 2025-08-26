Арсенал может подписать Пьеро Инкапье из Байера

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к эквадорскому защитнику леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье. Об этом сообщает известный футбольный журналист Фабрицио Романо. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

По информации источника, 23-летний футболист уже дал согласие на переход в английский клуб. «Арсенал» готовит первое предложение по трансферу, вероятно, в формате аренды с обязательством выкупа. Условия контракта с Инкапье уже согласованы.

В прошедшем сезоне Пьеро Инкапье сыграл 45 матчей на клубном уровне в разных турнирах, забив 3 мяча и сделав 2 голевые передачи. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

