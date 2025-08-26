После жесткого нокаута. Британский боксер принял решение о карьере

Опытный британский супертяж Диллиан Уайт не собирается завершать карьеру после поражения от перспективного Мозеса Итаумы нокаутом в первом раунде.
«Моя история в боксе на этом не закончится. Я проиграл бой, но огонь во мне не погас, поэтому я продолжаю. Скоро я вернусь в ринг», – пообещал Уайт.
37-летний боксер провел в карьере 35 боев, одержал 31 победу и потерпел 4 поражения.
Ранее промоутер Уайта отметил, что готов продолжать работу и надеется, что Диллиан еще проведет несколько боев до завершения карьеры.
