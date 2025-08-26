После жесткого нокаута. Британский боксер принял решение о карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

Опытный британский супертяж Диллиан Уайт не собирается завершать карьеру после поражения от перспективного Мозеса Итаумы нокаутом в первом раунде.

«Моя история в боксе на этом не закончится. Я проиграл бой, но огонь во мне не погас, поэтому я продолжаю. Скоро я вернусь в ринг», – пообещал Уайт.

37-летний боксер провел в карьере 35 боев, одержал 31 победу и потерпел 4 поражения.

Ранее промоутер Уайта отметил, что готов продолжать работу и надеется, что Диллиан еще проведет несколько боев до завершения карьеры.

