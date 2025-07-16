Стало известно, с кем проведет следующий бой Тайсон Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Известный промоутер Фрэнк Уоррен поделился мыслями о будущем Тайсона Фьюри.

«Тайсон – главная звезда бокса. Он посетит реванш между Усиком и Дюбуа. Очевидно, что его следующим соперником станет тот, кто победит в этом поединке и будет владеть всеми поясами.

Фьюри – это тот боксер, бои которого являются самыми кассовыми, он имеет рекорд по проданным билетам», – сказал Фрэнк.

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

sport.ua