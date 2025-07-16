ЛЧ. Ирландия выбивает Северную Ирландию, хоть какая-то польза от белорусов

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на 14 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, 12 проигравших переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций, двое проигравших – в третий квалификационный раунд Лиги конференций (путь чемпионов).

Первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоялись неделю назад. Ответные матчи – 15-го и 16-го июля 2025-го года.

15.07.2025

16.07.2025

"Линфилд" (Сервеная Ирландия) – "Шелбурн" (Ирландия) 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Шилдас 45+3 (пен.) – Кут 25

Удаление: Холл 64 ("Линфилд", прямая красная)

"Шелбурн" вполне закономерно прошел дальше. В обоих матчах противостояния ирландцы были на один шаг впереди соперника. Даже в гостевой игре, которая закончилась вничью 1:1, ирландцы превосходили североирландцев по игре.

Далее "Шелбурн" сыграет против "Карабаха", а "Линфилд" вылетает в Лигу конференций.

"Динамо" (Минск, Беларусь) – "Лудогорец" (Болгария) 2:2 (д.в.) (первый матч – 0:1)

Голы: Джимет 54, Педро Игорь 62 – Эрик Макус 41, Биле 100

Команда, которой даже не должно было быть в еврокубках (белорусы должны были быть отстранены, как и россияне), отобрала очки у конкурента Украины в Таблице коэффициентов. Ну хоть какая-то польза. Но дальше в турнире пройти белорусам не удалось: дальше ожидаем их полного вылета из еврокубков.

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