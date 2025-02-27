Тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер рассказал об отношении руководства "Вест Хэма" и о давлении на него.

По словам Поттера, совет директоров понимает ситуацию и доверяет ему.

"Совет директоров очень амбициозен. Очевидно, что так и должно быть, потому что мы в "Вест Хэме". Они также понимают, какой сезон у нас был, учитывая, что я пришёл в середине сезона и всё, что с этим связано.

На мой взгляд, нам просто нужно сосредоточиться на следующем матче и постараться набрать как можно больше очков. Это должно быть нашей целью — попытаться выиграть следующую игру и посмотреть, к чему это приведёт.

Нужно провести много матчей, каждая игра в Премьер-лиге — это тяжёлая борьба, нет лёгких матчей, нет лёгких побед, поэтому нужно бороться за всё, и я думаю, что это хороший настрой для нас в будущем" , — сказал Поттер.