Со второй попытки. Украинец проведет бой за титул чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Радченко

Чемпион мира по версии WBC во втором тяжелом весе (до 101,6 кг) Кевин Лерена (30–3, 14 КО) проведет защиту титула в ЮАР.

Его соперником станет украинский боксер Сергей Радченко (11–7, 5 КО), который владеет титулом WBC Silver в этом дивизионе. Точная дата и место проведения поединка пока не сообщается, но, вероятно, боксеры выйдут на ринг 1 мая. Об этом сообщили на официальном сайте Всемирного боксерского совета.

Изначально бой Лерены и Радченко планировали провести в марте в Киеве, но встреча неоднократно переносилась, а позже титульный поединок был отменен из-за того, что стороны не смогли договориться и уладить все детали.

Радченко последний раз выходил на ринг в августе прошлого года – одолел серба Андрея Пешича единогласным судейским решением. Лерена в марте 2024 года уступил австралийцу Джастису Хуни по итогам десяти раундов (UD 10).

sport.ua