Анчелотти вспомнил, как Абрамович уволил его из Челси, даже не пообщавшись

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в своей новой автобиографии "Мечта — победа в Лиге чемпионов" раскрыл детали увольнения из "Челси" в 2011 году, когда клуб принадлежал Роману Абрамовичу.

"Я понимал, что прошлые успехи могут довести меня лишь до определённого уровня. Абрамович ясно дал понять: он ждал от меня победы в Лиге чемпионов и хотел, чтобы команда имела узнаваемый стиль игры. Но я работал на владельца, который требовал идеала и хотел знать причины любых неудач. Именно тогда я впервые ощутил, что моё будущее в клубе под угрозой.

После поражения от "Интера" в первом сезоне он приехал на базу и сразу потребовал объяснений. Я не чувствовал подобного давления даже при Берлускони. Сильвио был требовательным, иногда покупал игроков без моего согласия, но у него не было времени заниматься каждым шагом команды. У него были другие дела.

Абрамович же обсуждал происходящее не только со мной, но и с игроками. Дополнительным фактором была тень Моуринью: я должен был стать полной противоположностью Жозе, спокойным и уравновешенным. Но этого оказалось мало. Владелец воспринимал Лигу чемпионов как главный критерий моей работы. Когда мы вылетели от "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале, я заменил любимого игрока Абрамовича (Фернандо Торреса), и это стало переломным моментом.

Перед ответным матчем он предупредил: поражение приведёт к изменениям. После финальной игры сезона против "Эвертона", которую мы проиграли, решение было принято. Генеральный директор Рон Гурлей сообщил о моём увольнении прямо в коридоре. Сам Абрамович со мной так и не поговорил.

Тем не менее игроки проявили уважение: Терри, Лэмпард, Коул и Дрогба пригласили меня на прощальный ужин в Лондоне, который я вспоминаю как особенный. Возможно, Абрамович был прав — уже в следующем сезоне "Челси" наконец завоевал Лигу чемпионов", — написал Анчелотти.