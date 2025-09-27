Первый трофей сезона. Кременчуг и Сокол сыграли за Кубок Украины

ХК Кременчуг

Состоялся финальный матч Кубка Украины по хоккею между Кременчугом и Соколом.

Кременчуг подходил к игре фаворитом и победил со счетом 5:0, открыв сезон в украинском хоккее с завоевания трофея.

При этом во втором периоде киевляне при счете 0:1 имели три подряд большинства, но не забросили (здорово действовал Захарченко и один раз спасла штанга) и пропустили во время численного преимущества.

Полтавчане выиграли все три матча группового этапа, в том числе разгромили Сокол в первом туре, и подтвердили свой статус в финальной встрече.

Чемпионат Украины стартует 7 октября.

Финал Кубка Украины

Кременчуг – Сокол 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Шайбы: 03:38 Абаджян (Брага) – 1:0, 24:44 Кривошапкин (Лялька – меньш) – 2:0, 37:21 Андрющенко (Панков, Целогородцев) – 3:0, 49:49 Абаджян (Матусевич, Брага) – 4:0, 53:33 Андрющенко (Лялька) – 5:0, 55:58 Середницький (Кривенко, Лялька) – 6:0

Вратари: Захарченко – Петров

