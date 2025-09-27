Карлос Алькарас: “Иногда во время некоторых движений на корте я ощущал голеностоп, были моменты для беспокойства”

Первая ракетка мира Карлос Алькарас после победы над Зизу Бергсом во втором круге турнира АТР 500 в Токио прокомментировал состояние своего голеностопа.



Напомним, что в середине первого сета матча первого круга испанец получил травму и сомневался, сможет ли продолжить выступление. На следующий день Алькарас отменил тренировку и до последнего момента не было ясно, выйдет ли он матч второго круга.

“Честно говоря, это был непростой период. У меня было полтора очень важных дня, чтобы постараться восстановиться как можно лучше”, – сказал Алькарас в интервью на корте. “Я уже говорил раньше и повторю ещё раз: у меня лучший физиотерапевт в мире, которому я доверяю на сто процентов. И та работа, которую он проделал с голеностопом, позволила мне выйти на корт и играть, можно сказать, в нормальном состоянии. Это здорово.

Иногда во время некоторых движений на корте я ощущал голеностоп, были моменты для беспокойства. Но в целом я показал отличный теннис, провёл хороший матч. Это было качественное выступление с моей стороны. Да, временами я думал о ноге, но в общем я очень доволен своей игрой”, – подытожил испанец.

В четвертьфинале Japan Open Карлос Алькарас сыграет против 33-й ракетки мира Брэндона Накашимы.



btu.org.ua