Элбон: Пилотировать новые машины на симуляторе непросто

В 2026 году гонщикам предстоит адаптироваться к машинам следующего поколения, которые будут весьма существенно отличаться от тех, на которых они выступают уже четвёртый сезон. Приводиться в движение эти машины будут совершенно новыми силовыми установками с более мощной и эффективной гибридной системой, и, по мнению Алекса Элбона, процесс пилотирования потребует большего психологического напряжения.

В том числе это связано с тем, что роль гонщика в процессе оптимального использования энергии силовой установки заметно возрастёт. Если сейчас гибридная система выдаёт порядка 120 кВт, то в следующем году этот параметр возрастёт почти втрое.

«После Монцы я пилотировал машину следующего года на симуляторе, и это было непросто, – цитирует гонщика Williams Motorsport-magazin.com. – Сейчас это требует очень серьёзного психологического напряжения, что связано с необходимостью понять, какой подход к работе с силовой установкой будет максимально эффективным.

Возможно, команда просто хочет, чтобы уровень моих ожиданий был пониже. В частности, мне было предложено пилотировать на виртуальной модели Сильверстоуна, а это вообще-то одна из самых сложных трасс в плане использования энергии. И теперь я понимаю, каких усилий это требует.

Добиться нужной стабильности оказалось трудно. Впрочем, в настоящее время мы только изучаем, как всё работает. У разных производителей силовых установок разный подход к разработке гибридной системы, и с этим будут связаны существенные отличия, но суть в том, что эти системы должны позволять гонщикам полагаться на их интуицию и добиваться стабильности на трассе.

Любая команда, которой удастся предоставить своим гонщикам технику, позволяющую выкладываться на 99% их потенциала, добьётся очень хороших результатов».

Источник