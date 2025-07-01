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Автоспорт

В Racing Bulls показали раскраску для британского этапа

В Racing Bulls показали раскраску для британского этапа

Команда Racing Bulls представила раскраску машин, подготовленную специально для Гран При Великобритании.

Обновлённый дизайн разработал британский художник нигерийского происхождения Олаолу Слоун при поддержке модного бренда HUGO, спонсора команды из Фаэнцы. В ливрее для этапа в Сильверстоуне Слоун объединил мир спорта, моды и искусства.

Петер Байер, исполнительный директор Racing Bulls: «Работы Слоуна не похожи ни на что из того, что мы видели в Формуле 1, и именно поэтому сотрудничество показалось нам стоящим. Партнёрство с HUGO и Слоуном позволило нам раздвинуть творческие границы таким образом, чтобы отразить смелую идентичность нашей команды.

Этап в Сильверстоуне – один из знаменательных в сезоне, и мы гордимся тем, что можем предложить нашим болельщикам что-то совершенно оригинальное».

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