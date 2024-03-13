Накануне стало известно, что Фелипе Масса подал иск в Высокий суд Лондона против FIA, FOM и Берни Экклстоуна с требованием возмещения финансового ущерба. Бывший гонщик Формулы 1 считает, что из-за бездействия официальных лиц, не аннулировавших результаты Гран При Сингапура 2008 года, он не стал чемпионом мира в том сезоне.

Комментируя подачу судебного иска, Фелипе Масса рассказал, почему пошёл на такой шаг, хотя ранее пытался уладить вопрос во внесудебном порядке.

Фелипе Масса: «Я всегда говорил, что буду бороться до конца. Поскольку FIA и FOM решили ничего не предпринимать, мы решили добиваться устранения исторической несправедливости в суде.

Теперь дело за адвокатами. Они в полной мере уполномочены делать всё необходимое, чтобы справедливость в спорте восторжествовала».

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