<img title="Определились очередные четвертьфиналисты Лиги чемпионов" src="/wp-content/uploads/2024/03/480af26a08b69fa7cc6b9e937242f907.jpg" alt="Определились очередные четвертьфиналисты

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12 марта определились еще 2 четвертьфиналиста Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24. Ими стали испанская Барселона и английский Арсенал.

Каталонцы в ответном матче 1/8 финала победили итальянский Наполи после ничьей в первой игре, а лондонцы с Александром Зинченко в составе прошли португальский Порту в серии пенальти.

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Своих соперников в 1/4 финала ЛЧ команды Чави Эрнандеса и Микеля Артеты узнают 15 марта, когда состоится жеребьевка соответствующего раунда соревнований, после всех сыгранных ответных матчей 1/8 финала.

Раньше до следующего раунда соревнований квалифицировались Реал Мадрид, Бавария, ПСЖ и Манчестер Сити. Последние участники 1/4 определятся вечером 13 марта во встречах Атлетико Мадрид — Интер Милан и Боруссия Дортмунд — ПСВ Эйндговен. Начало обеих игр — в 22:00 по киевскому времени.

Четвертьфинальные матчи запланированы на 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала — на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая . Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты — онлайн

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